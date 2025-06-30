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Adı Galatasaray ile anılıyordu: Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması!

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması!

30.06.2025 23:05:00
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Cumhuriyet Spor
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Adı Galatasaray ile anılıyordu: Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'in başkanı Giuseppe Marotta, transferde adı Galatasaray ile anılan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu hakkındaki soruya yanıt verdi.

İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

Son günlerde adı Galatasaray ile sık sık anılan yıldız oyuncu için İtalyan ekibinin başkanı Giuseppe Marotta'dan açıklama geldi.

"BİZİ RAHATSIZ EDEN BİR DURUM YOK"

"Hakan Çalhanoğlu'nun transferiyle ilgili söylentiler hakkında ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki soruya Inter Başkanı Giuseppe Marotta şu şekilde cevap verdi:

"Basında çıkan haberler bizim de okuduklarımızdan farklı değil. Hakan şu an tatilde ve sezon öncesi yeniden aramıza katılacak. Şu ana kadar onun bizden ayrılacağına dair hiçbir işaret yok."

47 MAÇTA 19 GOLE KATKI

Geride kalan sezonda Inter formasını 47 maçta terleten 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 11 gol kaydederken 8 asistle takım arkadaşlarına katkı sağladı.

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor. Milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro seviyesinde. 


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