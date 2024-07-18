Adı Galatasaray ile anılıyordu: Juventus'ta ayrılık resmen açıkladı!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, sözleşmesi sona eren Fransız orta saha oyuncusu Adrien Rabiot ile yolların ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2024 - 17:19
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Juventus'ta ayrılık resmen açıkladı!
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Juventus, sözleşmesi sona eren Adrien Rabiot ile yollarını ayırdı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Rabiot'nun sözleşmesinin bitimiyle birlikte kulüpten ayrıldığı belirtildi.

Juventus'tan Rabiot için yapılan açıklama ayrıca, "Teşekkürler Adrien ve gelecek için iyi şanslar." ifadeleri kullanıldı.

ADI GALATASARAY İLE ANILIYORDU

Rabiot'un adı transferde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

2019 yılında Paris Saint-Germain'den Juventus'a bedelsiz olarak imza atan 29 yaşındaki Rabiot, İtalyan ekibinde çıktığı 212 maçta 22 gol attı ve 15 asist yaptı.


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