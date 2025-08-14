Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'dan yasa dışı bahis reklamı sürecine ilişkin açıklama: Eray Yazgan iddialarına yanıt!

14.08.2025 14:02:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray, genel sekreter Eray Yazgan ile ilgili iddialara yanıt verdi.

Galatasaray, genel sekreter Eray Yazgan ile ilgili iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı ekibin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Geçtiğimiz yıl, bir medya ajansı tarafından sponsorluk birimimize önerilen ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun yazılı izni doğrultusunda dijital spor haber platformu ile imzalanan sponsorluk anlaşması, söz konusu iznin TFF tarafından kaldırılması ardından tarafımızdan derhal feshedilmiştir. Söz konusu anlaşmaya ilişkin olarak kulübümüzün maddi bir menfaat elde etmediği belgelerle sabittir.

Bugün, Kulübümüz Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Sayın Eray Yazgan hakkında dava açıldığı haberleri basında yer almıştır. Bahsi geçen dava; Sayın Yazgan'ın kulübümüzün bağlı ortaklığı Galatasaray Sportif A.Ş. adına imzaladığı sözleşmeye ilişkindir ve bu konuyla ilgili hukuki süreç titizlikle takip edilmektedir.

Galatasaray Spor Kulübü, 120 yıllık onurlu geçmişinde olduğu gibi bugün de şeffaflık, sorumluluk ve hukuka saygı ilkeleriyle hareket etmeye devam etmektedir. Kulübümüzün ve kulüp değerlerimizin yasa dışı bahis veya benzeri gayrimeşru faaliyetlerle ilişkilendirilmesi asla kabul edilemez.

Süreç sonunda gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte, Galatasaray isminin hiçbir şaibenin gölgesinde kalmayacağına inancımız tamdır. Bu dava vesilesiyle Galatasaray'ı hedef alarak karalama ve iftira kampanyası yürütmeye cüret eden kişi ve kurumlar hakkında ise yasal süreçler gecikmeksizin ve istisnasız olarak başlatılacaktır.

Galatasaray Spor Kulübü"

DAVA İDDİASI

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan hakkında imzaladığı sözleşme ile 2024'te oynanan Galatarasay-Çaykur Rizespor futbol müsabakasında yasadışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı iddia edilmişti.

