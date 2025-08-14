Sarı-kırmızılılar Monacolu yıldızdan vazgeçmiyor: Galatasaray'ın Wilfried Singo planı belli oldu!

Savunmasına takviye yapmak isteyen Galatasaray, gündeme gelen Wilfried Singo için girişimlerine devam ediyor.

Monaco, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği 24 yaşındaki futbolcu için 30 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın Singo'yu satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor. Sarı-kırmızılı ekibin düşüncesi 5 milyon Euro kiralama bedeli + 20 milyon Euro satın alma opsiyonu.

Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen Fildişili futbolcunun Monaco ile 2028 yılına kadar süren sözleşmesi bulunuyor.

ÖNCEKİ SEZON PERFORMANSI

Monaco forması altında önceki sezon 35 maçta süre bulan Singo, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.