Adı Galatasaray ile anılıyordu: Şenol Güneş'ten Eren Elmalı açıklaması!

Süper Lig'de Trabzonspor, Antalyaspor'u 5-0 yendi. Bordo mavililerde teknik direktör Şenol Güneş galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Şenol Güneş'ten Eren Elmalı açıklaması!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2025 - 19:25

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u 5-0 yendi. Bordo mavililerin gollerini Pedro Malheiro (3), Banza ve Cham attı. Trabzonspor bu galibiyetle puanını 22 yaptı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş galibiyeti basın toplantısında değerlendirdi. Şenol Güneş açıklamasında, "Kuyunun içindeyiz, ipimiz kısa ve çıkmaya çalışıyoruz" dedi. 

EREN ELMALI VE GALATASARAY TRANSFERİ İÇİN YANIT

Trabzonspor teknik direktörü sözlerinin devamında, "Eren Elmalı, benim mukaveleli oyuncum. Karşı kulüpler teklif yapabilir ama oyuncuya yapmaması lazım. Benim oyuncum, gitmek istiyorsa; teknik taraftan ekonomik tarafa geçeriz. Oyuncuyla konuşulması doğru değil. Teknik olarak gitmesini istemem, ekonomik menfaati varsa değerlendiririm. Kendisiyle konuştum ve bitmiş bir şey yok. Alacak olan, parasını verir" ifadelerini kullandı. 


Etiketler: #şenol güneş #galatasaray #trabzonspor #Eren Elmalı

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