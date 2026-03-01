Adı Galatasaray ile anılıyordu: Teun Koopmeiners'ın bonservis ücreti ortaya çıktı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.03.2026 18:14:00
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus'un 28 yaşındaki Hollandalı oyuncu Teun Koopmeiners'ın bonservisini belirlediği ileri sürüldü.

Juventus, yeni sezonda kadroda düşünmediği ve yollarını ayırmayı planladığı Teun Koopmeiners'ın bonservisini belirledi.

Tuttosport'ta yer alan habere göre, Hollandalı orta saha oyuncusu ile Galatasaray ve Roma ilgileniyor.

BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ

Juventus'un, 2024 yazında Atalanta'dan 58 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcunun satışı konusunda çok fazla zarara uğramak istemediği kaydedildi.

Habere göre İtalyan ekibi, Koopmeiners için 30 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirledi.

Juventus forması altında bu sezon 35 maçta süre bulan Koopmeiners, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

