Eski hakemler Galatasaray - Alanyaspor maçını değerlendirdi: 'Amasız, fakatsız, lakinsiz kırmızı kart'

beIN Trio, Galatasaray'ın Süper Lig'de sahasında Alanyaspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

12. dakikada Davinson'un müdahalesinde kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Kontrolsüz hareket, sarı kart olmalı.

Deniz Çoban: Davinson'a sarı kart gerekirdi.

Bahattin Duran: Davinson'un mutlaka sarı kart görmesi gerekirdi.

26. dakikada Torreira'ya yapılan müdahalede devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Hwang'ın sarı kart görmesi gerekirdi.

Bülent Yıldırım: Faul verilmesi ve sarı kart görmesi gerekirdi.

Bahattin Duran: Sarı kart gerekirdi.

29. dakikada Torreira'nın Janvier'ye yaptığı faulde kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Sarı kart olması gerekirdi.

Deniz Çoban: Bu çok net sarı kart. Sarıdan fazlası olmaz.

Bahattin Duran: Hakemin elinde sarı kartla geliyor olması gerekirdi.

45+2. dakikada Boey'in gol sevincindeki hareketine kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Oyun araç gereçlerine zarar vermek sarı karttır, net sarı kart.

Deniz Çoban: Elle bir şey yapsa korner bayrağına o bile sarı kart, bu gol sevinçleri forma çıkarma dışında cezalandırılmıyor ligimizde. Tel örgülere tırmanma, abartılı kutlamalara izin veriliyor. Bu hakemin, 4. hakemin, yardımcı hakemin gözü önünde. Sarı kartsız geçmemesi lazım.

Bahattin Duran: Bu çok net sarı kart. Açık ve net sarı kart atlanmamalı. Bu nasıl kaçar.

52. dakikada Osimhen'in penaltı beklediği pozisyonda hakemin devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Hakemin kararına saygı duymak gerekiyor. VAR'ın da konusu değil. Tüm açıları izledim; Osimhen önceliği aldı, Aliti önce Osimhen'in ayağına, sonra topa vurdu. Penaltı verilse daha doğru olurdu. Bu kadar küçük farkı hakem çözemedi diye hakemi eleştiremem. Collina'nın da bir açıklaması var; VAR ekrana çağırdığında ilk gösterdiği açı hatayı bariz şekilde gösterecek. En net açı bile kare kare gidince penaltı. Bence hakemin kararı yanlış.

Bülent Yıldırım: Çok zor pozisyon, Osimhen'in toptan daha önce adımı oraya koyarak Aliti'nin hamlesini kısıtladı. Ben de hakem gibi hücum faul verirdim.

Bahattin Duran: Osimhen ayağını açıp açıp uzatıp öne koydu. Topa tıklasa penaltı derdim. Ayağını koyuyor, Aliti topa vuruyor. Faulü Osimhen yapıyor. Penaltı değil.

55. dakikada Aliti'nin Osimhen'a faulü nedeniyle gördüğü sarı kart doğru mu?

Bülent Yıldırım: Aliti'nin teması yok, faul ve sarı kart kararı yanlış. Osimhen aldatmıyor, dengesini kaybedip düşüyor.

Deniz Çoban: Sarı kart yok. Osimhen'in ayağıyla Aliti'nin ayağı arasında 30 santim fark var. Sarı kart kararı yanlış, faul de yok.

Bahattin Duran: Aliti'nin yaptığı bir faul yok, sarı kart çok yanlış, faul de çok yanlış.

Lucas Torreira'nın gol sevincine sarı kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Buna sarı kart göstermemek çok çok çok ciddi bir kusur. Asla kabul edemiyorum. İnanılmaz.

Deniz Çoban: Ali Şansalan'ın her yanlış karara bir izahı olabilir ama buna bana göre diyemez. Bu kural kitabında çok açıkça hükme bağlanmış bir konu. Sevinç de uzun sürdü. Mutlaka Torreira sarı kart görmüştür dedik ama maalesef sarı kart göstermedi. Bu 1 numara, bunu aşacak bir pozisyon olamaz.

Bahattin Duran: İnanılmaz, sarı kart göstermedi. Torreira da yok fotoğrafta, bu kadar içinde. Gerçekten anlamıyorum. Bunun izahı yok.

64. dakikada Mounie'nin Davinson'a müdahalesinde devam kararı doğru mu, kırmızı kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Güç transferi olmamış, sınırda bir hareket. Hakem kırmızı da gösterse kimse bir şey diyemez.

Deniz Çoban: Ayak oturmamış, Mounie basmama gayretiyle ayağını kaydırıyor. Bu haliyle sarı kart. Hakem topu işaret etti, faul bile verilmedi. Minimum sarı kart.

Bahattin Duran: Hakem buna faul bile vermedi. Bu pozisyonda Galatasaray'ın serbest vuruşla oyuna başlaması gerekiyordu. Sahada kırmızı kartı daha çok desteklerdim, sarı kartı kabul ederdim.

68. dakikada Torreira'nın Makouta'ya faulü sonrası kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Sadece faul.

Deniz Çoban: Net sarı kart. Top iki metre uzakta, ayağa basıp geçiyor.

Bahattin Duran: Bu sınırları zorlasa bile Torreira maçı sarı kartsız bitirmemeliydi. Kontrolsüz harekete ve sarı karta yakınım.

90+3. dakikada Singo'ya sarı kart çıkan pozisyonda karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: Yoruma açık hiçbir şey yok. Bütün soruların cevabı, ciddi faullü oyun. Sabahtan akşama kırmızı kart. Tartışmam. Her yerde kırmızı kart bu.

Deniz Çoban: VAR neden karışmadı? Amasız, fakatsız, lakinsiz kırmızı kart. Sahada da kırmızı kart, VAR'da da kırmızı kart, her yerde kırmızı kart. UEFA'nın yaralayıcılık skalası var ya, bu 10! Sonraki haftadaki maçı da etkiliyor bu pozisyon.

Bahattin Duran: Bunu ben anlayamıyorum. Bu çok net kırmızı kart. VAR müdahalesi de gerekirdi. Sonraki hafta Beşiktaş maçı var.

ALİ ŞANSALAN'IN KARNESİ

Bülent Yıldırım: Bu sezon iyi giden 3 hakemden birisiydi. Faul ve hareketler konusunda ciddi sıkıntılar var. Singo ile Torreira'nın kartlarını çözememiş olması yakışmadı.

Deniz Çoban: 5 tane sarı kart kullandı 2'si hatalı. Davinson, Torreira, Boey, Torreira, Torreira sarılarını atladı. Torreira'ya yapılan faulde sarı kart gerekirdi Hwang'a. Davinson'a Mounie'nin faulü sarı. 7 tane sarı hatası. Singo'ya çıkmayan kırmızı kart. Ciddi sıkıntılar vardı. Başarısız maç.

Bahattin Duran: Disiplin uygulamalarındaki hataları maça damga vurdu.