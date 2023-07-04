Adı Juventus ile anılıyordu! Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray kararı

Yayınlanma: 04.07.2023 - 17:56

Güncelleme: 04.07.2023 - 17:56

Roma'dan Galatasaray'a 15 milyon Euro karşılığında transfer olan Nicolo Zaniolo, son günlerde adı Juventus ile anılmaya başladı.

İtalyan futbolcu da yaptığı açıklamalar ile Juventus'a açık kapı bırakarak transfer ihtimalini canlı tutmuştu.

Ancak yıldız futbolcu kariyerine sarı kırmızılılarda devam etme kararı aldı.

BİR YIL DAHA FORMA GİYMEK İSTİYOR

TRT Spor'un haberine göre, 35 milyon Euro'luk serbest kalma bedeline sahip olan ve yeni sezon öncesinde transfer olması beklenen Nicolo Zaniolo, Galatasaray'da bir yıl daha forma giymek istiyor.

İtalyan yıldızı Avrupa maçlarının kadrosunda görmek isteyen Galatasaray'da teknik heyet ve yönetimde Zaniolo'nun bu kararını desteklediği belirtildi.

Nicolo Zaniolo geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 5 gol kaydetmişti.