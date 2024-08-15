Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı: Galatasaray'dan Baran Demiroğlu kararı!

Yayınlanma: 15.08.2024 - 15:34

Güncelleme: 15.08.2024 - 15:34

Galatasaray, Baran Demiroğlu'nun sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Baran Demiroğlu'nun sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldı.

KARAGÜMRÜK'E KİRALANMIŞTI

Baran Demiroğlu, bu sezon TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler San. Tic. A.Ş. ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcumuz Baran Demiroğlu'nun kulübümüzle olan sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."