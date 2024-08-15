Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı: Galatasaray'dan Baran Demiroğlu kararı!

Süper Lig ekibi Galatasaray, bu sezon Fatih Karagümrük'e kiralanan 19 yaşındaki futbolcu Baran Demiroğlu'nun sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2024 - 15:34
Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı: Galatasaray'dan Baran Demiroğlu kararı!
Abone Ol google-news

Galatasaray, Baran Demiroğlu'nun sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Baran Demiroğlu'nun sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldı.

KARAGÜMRÜK'E KİRALANMIŞTI

Baran Demiroğlu, bu sezon TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler San. Tic. A.Ş. ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcumuz Baran Demiroğlu'nun kulübümüzle olan sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Baran Demiroğlu haberleri galatasaray haberleri Fatih Karagümrük haberleri Sözleşme haberleri

İlgili Haberler

Konyaspor maçı öncesi Galatasaray'da tek eksik!

Konyaspor maçı öncesi Galatasaray'da tek eksik!
Galatasaray'ın gözü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde... 15 milyon Euro'luk eşleşme!

Galatasaray'ın gözü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde... 15 milyon Euro'luk eşleşme!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik viraj: Galatasaray - Young Boys maçlarının yayıncısı belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik viraj: Galatasaray - Young Boys maçlarının yayıncısı belli oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler