Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı: Galatasaray'dan Baran Demiroğlu kararı!
Süper Lig ekibi Galatasaray, bu sezon Fatih Karagümrük'e kiralanan 19 yaşındaki futbolcu Baran Demiroğlu'nun sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.
Galatasaray, Baran Demiroğlu'nun sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Baran Demiroğlu'nun sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldı.
KARAGÜMRÜK'E KİRALANMIŞTI
Baran Demiroğlu, bu sezon TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler San. Tic. A.Ş. ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcumuz Baran Demiroğlu'nun kulübümüzle olan sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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