Galatasaray'dan transfer açıklaması: 'Kulübün de tatmin olacağı gelişmeler olmalı'

Yayınlanma: 15.08.2024 - 16:28

Güncelleme: 15.08.2024 - 16:28

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Eray Yazgan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Geçen sene Konyaspor deplasmanında şampiyon olarak sezonu tamamladık. Bu sene ilk deplasmanımız Konyaspor oldu. Diliyorum ki geçen seneki başarıyı gösteririz ve şampiyon olarak tamamlarız sezon sonunu. Konyaspor'un geçen hafta maçını izledim. Ali Çamdalı hoca, keyifli bir takım yaratmış. Geçen haftaki koşu mesafelerine baktığınızda, Kasımpaşa ve Konyaspor 5 ve 6. sıradalar. Heyecan ve merakla yarın akşamı bekliyoruz. Takımımız hazır. Davinson'un sakatlığını herkes biliyor. Hızlıca atlatacağını umuyoruz."

ZAHA'NIN DURUMU

"Zaha'nın bir transfer süreci var. Hocayla görüştüğünde bu haftayı da dinlenerek geçirmesini doğru buldu hocamız. Bu şekilde ilerliyoruz. Onun dışında tam takımız."

"Keyifle gideceğiz ve dilerim galibiyetle döneceğiz. Bizi üzen küçük bir şey oldu. Umarım bu bir alışkanlık haline gelmez. Deplasman tribünü için 1800 TL civarı gibi bir ücret belirlemişler deplasman tribünü için. TFF'nin aldığı ve uzun yıllardır devam eden bir kural var, normal bilet fiyatının yüzde 30'undan daha fazla olamıyor deplasman tribünü bilet fiyatları. Bundan sonraki süreçte buna özen gösterirlerse biz çok memnun oluruz. Diğer kulüplerin de benzer beklentileri olduğunu düşünüyorum"

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

"Rakip takımın hocası ile ilgili yorum yapacak durumda değilim. Mauro Icardi'nin de direkt ona cevap verdiğini düşünmüyorum. Bir soru üzerine kendi hissiyatını paylaşmıştır. Geçen seneyi stadımızda çirkin bir provokasyonla tamamlamışlardı. Bu sene de özellikle sosyal medyada troller vasıtasıyla bir takım çalışmalar başlattılar. İçlerindeki bir takım insanlar ciddi bir takım algılar üzerinde oynuyorlar. Bunu kolay yoldan başarıya ulaşmak için yapıyorlar. Başarı, emektir. Her zaman da öyle olacaktır. Geçen sene de öyleydi bundan sonra da öyle olacak. Çıkardıkları yangınlara odun atmayı tercih etmişlerdi geçen sene. Benim tavsiyem, bu alışkanlıkları bırakmaları. Eğer gerçekten başarı istiyorlarsa bizi izlesinler. Belki gerçekten bir şeyler öğrenebilirler."

"BİZ GALATASARAY'IZ, ÖNCE AYNAYA BAKARIZ"

"Konya'ya giderken Mevlana'dan bahsetmeden geçmek olmaz. Mevlana diyor ki, "Ne kadar gayret göstersen, ne yaparsan yap, ne teraziyi ne aynayı yanıltamazsın" Biz Galatasaray'ız, önce aynaya bakarız. Sonra zirveye oynarız. Herkese tavsiyem önce aynaya bakmaları, sonra bizim gibi zirveye oynamaya gayret etmeleri."

MAURO ICARDI AÇIKLAMASI

Yazgan, Mauro Icardi'nin kulübü icraya verdiği haberlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta Hatay maçı günü bu iddia ortaya atıldı. Mauro Icardi, dünyada çok önemli bir marka. Çok ciddi bir şirket aynı zamanda. Muhasebecisi var, avukatı var, menejarleri var. Onların çok ciddi görevleri var. Bunların arasında günü gelen ödemeyi muhattabına anımsatmak var. Bize, 22 Ağustos'a kadar şöyle bir ödemeniz var diye bir anımsatma mesajı geldi. Nitekim, herkesin bildiği gibi Avrupa'ya giden takımlar senede 4 kez borçsuzluk kağıdı alıyorlar. 30 Haziran'da biz geçtik bunu. Eğer böyle bir borç olsa, bunu geçebilir miyiz? O bir anımsatma, 22 Ağustos'a kadar ödemesi yapılacak. Bugün itibariyle öyle bir problem yok."

"KAYBEDECEK VAKTİMİZ OLMADIĞI İÇİN BU KARARI ALDIK"

"Sportif AŞ'de yönetim kurulu üye sayısını 12'den 16'ya çıkartıyoruz. İnanın bu koca yapıları, daha az ekiplerle yönetmek kolay değil. Bu süreç devam ediyor. Ancak biz bu süreç devam ederken, resmi olarak olmasa da geçtiğimiz hafta bir görev dağılımı yaptık. Bu görev dağılımı, kim, ne işle uğraşacak bunların çalışmasını yaptık. Bu resmi görevlendirme değil. Ama bizim kaybedecek vaktimiz olmadığı için böyle bir karar aldık. Çalışmalarımıza devam ediyoruz."

KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI

"Kerem, geçen hafta kadrodaydı. Girdikten sonra ne kadar katkı sağladını gördük. Hem oyuncunun hem bizim tatmin olacağı, mutlu olacağı bir ortam olması lazım. Kerem bizim kardeşimiz, evladımız, kaptanımız. Bu insanların da kabul edebileceğiz, onların da tatmin olacağı, kulübün de tatmin olacağı gelişmeler olmalı ki biz de oyuncu da kabul etsin ve önümüze bakalım ve bahsettiğiniz transfer süreçleri neticelensin."

"ZAHA DA BİR MARKA"

"Zora girmek değil. Bunlar büyük markalar. Zaha da bir marka. Onlar da ince eleyip, sık dokuyan insanlarla çalışıyor. Neticelenirse neticelenir, neticelenmezse Zaha geçen sene faydalandığımız ve bu sene de faydalanmaya devam etmeyi umut ettiğimiz bir oyuncumuz. Ne mutlu ki, ikame edecek oyuncularımız var. Zaha'nın yerine de onu ikame edecek oyuncumuz var. Bir başkası olmadığında da onu ikame edecek oyuncularımız var. Bunun keyfini yaşıyoruz. Kadro planlaması dediğimiz şey tam olarak bu."