Kamp kadrosu belli oldu: Galatasaray'da 3 eksik!

Yayınlanma: 15.08.2024 - 16:32

Güncelleme: 15.08.2024 - 16:32

Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımda 3 futbolcu kamp kadrosunda yer almadı.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez ve transferi gündemde olan Wilfried Zaha ile birlikte Sergio Oliveira kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın kadrosu şu şekilde: