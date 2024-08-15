Kamp kadrosu belli oldu: Galatasaray'da 3 eksik!

Süper Lig'in ikinci haftasında cuma günü deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray kamp kadrosunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2024 - 16:32
Kamp kadrosu belli oldu: Galatasaray'da 3 eksik!
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Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımda 3 futbolcu kamp kadrosunda yer almadı.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez ve transferi gündemde olan Wilfried Zaha ile birlikte Sergio Oliveira kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın kadrosu şu şekilde:


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