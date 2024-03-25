Adı Napoli ile anılıyordu: Victor Nelsson transfer iddialarına cevap verdi!

Yayınlanma: 25.03.2024 - 10:40

Güncelleme: 25.03.2024 - 10:40

Galatasaray savunmasının önemli isimlerinden Victor Nelsson, ülkesi Danimarka basınına açıklamalarda bulundu. Nelsson, Napoli haberlerine de değindi.

Sonbahar aylarında yedek kulübesine hapsolduğu süreçle ilgili konuşan Nelsson, "Sinir bozucu ve zordu. Bence bunu kız arkadaşıma sorabilirsin. Kötü bir dönemdi ve gerçekten zordu. Tam olarak yerine oturmayan bazı farklı şeyler vardı diyebilirim ama şimdi oynuyorum ve mutluyum" dedi.

Yedek kaldığı süreçteki durumun farklı olduğunu aktaran Danimarkalı stoper şöyle konuştu:

"Bu yedek kulübesine oturacağım ilk ya da son sefer değil. Kariyerim boyunca bunu yaşayabilirim ancak burada durum biraz farklıydı çünkü benimle kulüp arasında bir şeydi."

"GELECEĞİN NE GETİRECEĞİNİ BİLEMEZSİNİZ"

Ara transfer dönemindeki Napoli iddiaları sorulan Victor Nelsson, "Pek çok söylenti olduğunu söyleyebilirim. Bunun sıkıcı bir cevap olduğunu biliyorum ama şu an bulunduğum yere odaklandım ve mümkün olan en iyi şekilde çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"Geleceğin ne getireceğini asla bilemezsiniz" diyen Nelsson, "Şu anda mutlu olduğum yer Galatasaray" dedi.

"ODAKLANMAK İSTEDİĞİM ŞEY BU"

25 yaşındaki savunmacı sözlerini şöyle tamamladı:

"Milli takımdan döndüğümde kazanmamız gereken bir şampiyonluğumuz ve Süper Kupamız var. Odaklanmak istediğim şey bu."