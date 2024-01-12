TFF açıkladı: Trabzonspor - Galatasaray maçının tarihi belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 21, 22 ve 23. haftasında oynanacak maçların tarihlerini açıkladı. Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçının tarihi de duyuruldu.
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki Trabzonspor - Galatasaray mücadelesinin tarihi belli oldu.
Trabzon'da oynanacak dev maç 21 Ocak Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.
Süper Lig'de 21, 22 ve 23. hafta maç programı açıklandı.
Maç tarihleri şu şekilde:
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