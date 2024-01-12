TFF açıkladı: Trabzonspor - Galatasaray maçının tarihi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 21, 22 ve 23. haftasında oynanacak maçların tarihlerini açıkladı. Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçının tarihi de duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2024 - 15:17
TFF açıkladı: Trabzonspor - Galatasaray maçının tarihi belli oldu!
Abone Ol google-news
Player Alanı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki Trabzonspor - Galatasaray mücadelesinin tarihi belli oldu.

Trabzon'da oynanacak dev maç 21 Ocak Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.

Süper Lig'de  21, 22 ve 23. hafta maç programı açıklandı.

Maç tarihleri şu şekilde:


trabzonspor galatasaray süper lig TFF

İlgili Haberler

Son Dakika: Berkan Kutlu, Galatasaray'a geri döndü!

Son Dakika: Berkan Kutlu, Galatasaray'a geri döndü!
Spor yazarları Sivasspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Bir yerden alıp diğer tarafa verdi'

Spor yazarları Sivasspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Bir yerden alıp diğer tarafa verdi'
Galatasaray gözünü Premier Lig'e çevirdi: Transferde Orel Mangala iddiası!

Galatasaray gözünü Premier Lig'e çevirdi: Transferde Orel Mangala iddiası!

En Çok Okunan Haberler