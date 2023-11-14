Sağlık sorumlusu kovulmuştu: Arda Güler, Real Madrid'i harekete geçirdi!
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in, sakatlığı sebebiyle forma şansı bulamayan milli futbolcu Arda Güler'in motivasyonunu yükseltmek için harekete geçtiği aktarıldı.
Real Madrid forması giyen Arda Güler gündemden düşmüyor.
İspanya merkezli Marca'da yer alan habere göre, Arda'nın üst üste yaşadığı 3. sakatlık sonrası kulüpteki birçok kişinin genç oyuncu için endişe duyduğu aktarıldı.
MOTİVASYONU YÜKSEK TUTULUYOR
Arda Güler için şu anda bir sahalara geri dönüş tarihi belirlenmediği ve önceliğin genç oyuncunun sakatlığı konusunda neyin yanlış gittiğini bulmak olduğu ifade edildi.
Real Madrid'in ayrıca, üst üste sakatlıklar sonrası genç oyuncunun mental sağlık durumunu korumak ve Arda'nın motivasyonunu yüksek tutmak istediği kaydedildi.
DESTEK İÇİN KADROYA ALDI
Carlo Ancelotti'nin de bu doğrultuda Arda Güler'i, 8 Kasım'da oynanan Braga maçında kadroya aldığı öne sürüldü.
İtalyan teknik diretktörün, milli yıldızın Santiago Bernabeu atmosferini görmesini istediği ve kadroya aldığı aktarıldı.
HENÜZ FORMA ŞANSI BULAMADI
Arda Güler'in Braga maçı sırasında da tekrar sakatlandığının bilindiği ve soyunma odasında herkesin genç futbolcuya destek verdiği ifade edildi.
Ancelotti'nin ayrıca, Braga maçının sonunda da Arda Güler'e acele etmemesi gerektiği konusunda tavsiyeler verdiği kaydedildi.
Real Madrid'e sakatlığı sonrası üst üste 3. kez sakatlanan Arda Güler, henüz sahaya çıkma şansı bulamadı.
Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde Braga ile oynanan maçın Arda Güler'e sarılarak destek vermişti.
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