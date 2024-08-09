Adı Spartak Moskova ile anılıyordu: Menajerinden Derrick Köhn açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Derrick Köhn'ün temsilcisi Ömer Uzun, Rus basınına Spartak Moskova gelişmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.08.2024 - 15:51
Adı Spartak Moskova ile anılıyordu: Menajerinden Derrick Köhn açıklaması!
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Galatasaray'ın Alman oyuncusu Derrick Köhn'ün temsilcisi Ömer Uzun, Rus basınına Spartak Moskova gelişmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Match TV'ye konuşan Ömer Uzun, "Derrick şu anda Galatasaray'da kalmayı tercih ediyor. Spartak Moskova'nın Galatasaray'a yaptığı teklif hakkında bir bilgim yok." ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, konu hakkında yaptığı açıklamada "Transfer döneminin başlangıcında 3 tane eksik nokta tespit ettik. Şu amaçtayız; geçen sene şampiyon olmuş, başarılara imza atmış, rekorlar kırmış bir kadromuz var. Öncelikle bu kadroyu muhafaza etmek üzere teknik ekibimizle, yönetim kurulumuzla bunun kararını aldık. Geçen seneki bazı bölgeleri kuvvetlendirmek için 3 nokta tespit ettik. 3 Ağustos itibarıyla bu 3 transferi bitirdik. Transferin bitmesine 1 aydan fazla zaman var. Bu zamanı da kullanmak istiyoruz. Galatasaray'ın kadrosu çok değerli bir kadro, bunu herkes biliyor. Teklifler gelebilir. Tekliflerin değerlendirilmesi söz konusu olabilir. Yeni dönemde fırsat transferleri çıkabilir. Hem Avrupa'ya hem Süper Lig'e hazır vaziyette bekliyoruz. Süreci değerlendirmek gerektiği zaman, Galatasaray'ı yönetenler bu süreci değerlendirmek zorunda olabilirler. Hiç kimse merak etmesin. Geçen sene şampiyon olan kadro aynen devam edecek. İhtiyaç duyulan bölgelere transferleri yaptık." ifadelerini kullanmıştı.


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