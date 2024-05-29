Adı Süper Lig devi ile anılıyordu: Conte'nin yeni adresi belli oldu!

Yayınlanma: 29.05.2024 - 11:11

Güncelleme: 29.05.2024 - 11:11

Son olarak Tottenham'ı çalıştıran ve 1 yılı aşkın süredir boşta olan Antonio Conte, ülkesine dönmeye hazırlanıyor.

Adı Fenerbahçe'yle de anılan Conte'nin yeni adresi Napoli olacağı iddia edildi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Napoli, Antonio Conte ile anlaşma sağladı. Habere göre Napoli, Conte ile yıllığı 8 milyon eurodan 3 senelik sözleşme imzalayacak.

3 YILLIK MALİYETİ 60 MİLYON EURO

Antonio Conte'nin Napoli'ye 3 yıllık maliyetinin, personel ve bonuslar dahil brüt 60 milyon Euro'yu bulacağı kaydedildi.

Öte yandan haberde Antonio Conte'nin göreve gelir gelmez 3 sorunla yüzleşeceği aktarıldı.

Conte'nin derhal çözmek zorunda olduğu problemlerin, takımdan ayrılmaları gündemde olan Giovanni Di Lorenzo, Khvicha Kvaratskhelia ve Victor Osimhen olduğu vurgulandı.