Adı Süper Lig ekipleri ile anılmıştı: Moussa Dembele'nin yeni adresi belli oldu

Transfer döneminde adı Süper Lig ekipleri ile anılan Fransız futbolcu Moussa Dembele'nin Suudi Arabistan kulübü Al Ettifaq ile anlaştığı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2023 - 09:46
Adı Süper Lig ekipleri ile anılmıştı: Moussa Dembele'nin yeni adresi belli oldu
Abone Ol google-news

Olympique Lyon'dan ayrılarak serbest oyuncu olan Moussa Dembele Suudi Arabistan'a adım atmak üzere.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Al Ettifaq kulübünün Moussa Dembele'yle sözlü anlaşmaya vardığı ifade edildi. Dembele'nin yaptığı görüşmelerin olumlu devam ettiği ve oyuncunun Avrupa'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacağı kaydedildi.

ADI SÜPER LİG EKİPLERİ İLE ANILMIŞTI

Haberde Dembele'nin 2027 yılına kadar Al Ettifaq'la anlaşmaya vardığı belirtildi.

Adı bir çok Türk takımıyla da geçen 27 yaşındaki Moussa Dembele kariyerinin ilk dönemlerinde önemli bir çıkış yakalasa da son dönemde bekleneni verememişti. Dembele geçen sezon Lyon formasıyla çıktığı 28 maçta 3 gol 1 asist üretmişti.


moussa dembele Al Ettifaq transfer lyon

İlgili Haberler

Real Betis, Marc Bartra'yı kadrosuna kattı

Real Betis, Marc Bartra'yı kadrosuna kattı
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Mikiah Herbert Harrigan'ı kadrosuna kattı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Mikiah Herbert Harrigan'ı kadrosuna kattı
İstanbulspor, Apostolos Diamantis'i kadrosuna kattı

İstanbulspor, Apostolos Diamantis'i kadrosuna kattı

En Çok Okunan Haberler