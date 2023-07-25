Adı Süper Lig ekipleri ile anılmıştı: Moussa Dembele'nin yeni adresi belli oldu

Yayınlanma: 25.07.2023 - 09:46

Güncelleme: 25.07.2023 - 09:46

Olympique Lyon'dan ayrılarak serbest oyuncu olan Moussa Dembele Suudi Arabistan'a adım atmak üzere.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Al Ettifaq kulübünün Moussa Dembele'yle sözlü anlaşmaya vardığı ifade edildi. Dembele'nin yaptığı görüşmelerin olumlu devam ettiği ve oyuncunun Avrupa'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacağı kaydedildi.

ADI SÜPER LİG EKİPLERİ İLE ANILMIŞTI

Haberde Dembele'nin 2027 yılına kadar Al Ettifaq'la anlaşmaya vardığı belirtildi.

Adı bir çok Türk takımıyla da geçen 27 yaşındaki Moussa Dembele kariyerinin ilk dönemlerinde önemli bir çıkış yakalasa da son dönemde bekleneni verememişti. Dembele geçen sezon Lyon formasıyla çıktığı 28 maçta 3 gol 1 asist üretmişti.