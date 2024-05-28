Adı Süper Lig ekipleriyle anılıyordu: Yıldız oyuncu, United'dan resmen ayrıldı!

Yayınlanma: 28.05.2024 - 12:52

Güncelleme: 28.05.2024 - 12:52

2015'ten bu yana Manchester United forması giyen Anthony Martial, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İngiliz ekibine veda etti.

"MANCHESTER UNITED HEP KALBİMDE OLACAK"

Martial sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kariyerinde yeni bir sayfa açma zamanının geldiğini belirtirken "Manchester United hep kalbimde olacak" ifadelerini kullandı.

MANCHESTER UNITED KARİYERİ

Martial, Manchester United formasıyla toplam 317 maça çıktı. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda toplam 90 gol ve 47 asistlik performans gösterdi.