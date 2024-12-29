Hüseyin Yücel'den seçim açıklaması: 'Kazanan Beşiktaş oldu'
Beşiktaş'ta eski başkan Hüseyin Yücel, seçimin sonlanmasının ardından açıklama yaptı.
Beşiktaş'ta yeni başkan Serdal Adalı'nın rakibi Hüseyin Yücel, seçimin sonlanmasının ardından açıklamada bulundu.
Yücel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ben dün Beşiktaşlı olmadım ki bugün bırakayım. Beşiktaşımıza canıgönülden desteğe devam edeceğimin bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı.
İşte Hüseyin Yücel'in o açıklaması:
"Bugünkü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Beşiktaşımıza yakışan bir şekilde yaptık.
Bir kez daha görüldü ki, Beşiktaşımız Türk demokrasisinin önemli bir parçasıdır.
Rekor bir katılımla gerçekleştirdiğimiz seçimin kazananı Beşiktaş oldu.
Bugüne kadar verdiğim tüm emek ve mücadele hep Beşiktaş içindi.
Bana inanan, güvenen ve her zaman yanımda olup desteğini esirgemeyen tüm Beşiktaşlılara yürekten teşekkür ederim.
Bu zor dönemde aday olup kongre üyelerimizin takdiriyle Başkan seçilen Sayın Serdar Adalı'yı tebrik ediyorum.
Ben dün Beşiktaşlı olmadım ki bugün bırakayım...
Beşiktaşımıza canıgönülden desteğe devam edeceğimin bilinmesini isterim."
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