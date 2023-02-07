Adıyaman Besni Akınspor tesisleri çöktü, futbolcular altında kaldı

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 10:03

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 10:05

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından çevre illerde de ciddi hasar meydana geldi. Birçok binanın yıkıldığı Adıyaman'da da göçük altında kalan depremzedeleri kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kentte 100 binanın yıkıldığını ve en az 28 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Gazeteciler Cemiyeti 9. Köy muhabiri Ramazan Eles'in aktardığına göre, Adıyaman Besni Akınspor tesisleri çöktü. Bazı futbolcuların enkaz altında kaldığı aktarıldı. Enkazdan ses geldiğini aktaran Eles, yardım eden kimsenin olmadığını belirtti.

"İNSANLAR HEP ENKAZIN ALTINDA BAĞIRIYORLAR BİZİ KURTARIN DİYE"

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, dün akşam saatlerinde Halk TV'de İrfan Değirmenci ile Halk Ana Haber programına telefonla bağlanarak bölgeden son durumu aktardı. Doğan, "Daha önce Suriye'den gelenler için kurulmuş 12 bin kişilik bir kent vardı, çadır kent. Orayı maalesef yıktılar, bir toplanma alanımız yok. Yalan söylüyorlar. Devletin eli uzanmadı hala. İnsanlar hep enkazın altında bağırıyorlar bizi kurtarın diye. Mazot bulunmuyor. Adliyenin karşısındaki üç tane büyük apartman çökmüş durumda. Altında yüzlerce insan var. Devlet yok. Sabahtan beri arabamla geziyorum cadde cadde, sokak sokak" ifadelerini kullandı.