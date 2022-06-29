Adrien Moerman, Anadolu Efes'ten ayrıldı

29 Haziran 2022 Çarşamba, 11:33

Son iki sezonda THY Euroleague'i kazanarak büyük bir başarı gösteren ve başarısını devam ettirmek için gelecek sezon kadro planlamasını sürdüren Anadolu Efes, takımda bir ayrılığın yaşandığını açıkladı.

33 yaşındaki Fransız forvet oyuncusu Adrien Moerman ile yolların ayrıldığını duyuran kulüp, yaptığı açıklamada; "4 sezondur kulübümüzün formasını terleten, #BackToBack yapan tarihi kadroda yer alan ve kulübümüzde pek çok kupa kazanan Adrien Moerman'a katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

2018 yılında Barcelona'dan ayrılarak Anadolu Efes'e transfer olan Adrien Moerman, 4 yıl içinde Anadolu Efes ile 2 Euroleague, 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşamayı başardı.