Yayınlanma: 08.01.2025 - 09:40

Güncelleme: 08.01.2025 - 09:40

Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş’in önderliğinde transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bordo mavili takım birçok futbolcuyu listesine alırken menajer önerisiyle gündeme gelen Adryelson Shawann’ye resmi teklif yapılacağı öne sürüldü. Peki, Adryelson Shawann kimdir? Trabzonspor'la adı anılan Adryelson Shawann kaç yaşında, nereli? Adryelson Shawann hangi takımlarda oynadı?

ADRYELSON SHAWANN KİMDİR?

26 yaşındaki stoper oyuncusu ülkesi Brezilya'da Sport Recife altyapısında futbola başladı. 2022 yılında Botafoga'ya transfer olan Brezilyalı stoper, burada çıkış yaparak Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Yaklaşık 3,5 milyon Euro'luk bir bedelle Fransa Ligue 1 takımlarından OL Lyon'a transfer olan oyuncu, ilk sezonunda 3 maça çıkarken, devre arasında daha fazla süre bulabilmesi için eski kulübü Botafoga'ya kiralandı ve burada 10 maça çıktı. Sezon sonunda kulübe geri dönen oyuncu Lyon formasını 1 kez terlettikten sonra eski kulübü Botafoga'ya tekrar kiralanmıştı.

Oyuncu, bu süre zarfında bir kez Brezilya Serie A, bir kez Copa Libertadores şampiyonluğu yaşadı. Brezilya Milli Takım formasını A takım düzeyinde giyemeyen oyuncu altyapılarda 3 kez forma giydi.