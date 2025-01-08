Jonathan Ikone kimdir? Trabzonspor'la adı anılan Jonathan Ikone kaç yaşında, nereli? Jonathan Ikone hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor transferde atağa kalktı. Bordo mavili kulübün bugün yıldız futbolcu Jonathan Ikone’ye teklif yapacağı iddia edildi. Peki, Jonathan Ikone kimdir? Trabzonspor'la adı anılan Jonathan Ikone kaç yaşında, nereli? Jonathan Ikone hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş’in önderliğinde transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bordo mavili takım birçok futbolcuyu listesine alırken menajer önerisiyle gündeme gelen Jonathan Ikone’ye resmi teklif yapılacağı öne sürüldü. Peki, Jonathan Ikone kimdir? Trabzonspor'la adı anılan Jonathan Ikone kaç yaşında, nereli? Jonathan Ikone hangi takımlarda oynadı?
JONATHAN IKONE KİMDİR?
Nanitamo Jonathan Ikoné 2 Mayıs 1998 yılında dünyaya geldi. Sağ kanat pozisyonunda görev yapan Fransız millî futbolcudur. Serie A takımlarından Fiorentina'da forma giymektedir.
JONATHAN IKONE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Profesyonel kariyerine 2015 yılında Paris Saint-Germain B takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Paris Saint-Germain, Montpellier, Montpellier B, Lille ve Fiorentina takımlarında forma giydi.
Etiketler: #Jonathan Ikone #trabzonspor #transfer
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