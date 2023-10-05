AEK - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ajax, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda AEK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2023 - 17:39
AEK - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.

Maurice Steijn yönetimindeki Ajax, deplasmanda Matias Almeyda'nın ekibi AEK ile karşı karşıya gelecek.

AEK - AJAX MAÇI SAAT KAÇTA?

OPAP Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

AEK - AJAX MAÇI HANGİ KANALDA?

Sloven hakem Matej Jug'un yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Ajax, grupta oynadığı ilk maçta kendi sahasında ağırladığı Marsilya ile 3-3 berabere kalmıştı.

AEK ise deplasmanda karşılaştığı Brighton'ı 3-2 mağlup etmişti.


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