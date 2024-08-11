'Afgan kadınlara özgürlük' demişti: Paris 2024'ten diskalifiye edildi!

Afgan break dans sporcusu Manizha Talash, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda "Afgan kadınlara özgürlük" yazılı bir pelerin göstermesi nedeniyle organizasyondan diskalifiye edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2024 - 18:26
'Afgan kadınlara özgürlük' demişti: Paris 2024'ten diskalifiye edildi!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda break dansçı Manizha Talash, 9 Ağustos günü India Sardjoe'ye karşı ön eleme mücadelesine çıktı. Mücadele sırasında sırtında, "Afgan kadınlara özgürlük" (Free Afghan Women) yazılı bir pelerin gösterince alandan alkış almıştı.

"SİYASİ SLOGANDAN ÖTÜRÜ..."

Dünya Dans Sporları Federasyonu (WDSF) konuya ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Talash'ın "ön eleme mücadelesi sırasında kıyafetinde yer alan siyasi bir slogandan ötürü diskalifiye edildiği" bildirildi.

İSPANYA'YA SIĞINMIŞTI

Sosyal medyada "b-girl Talash" olarak da bilinen Manizha Talash, 2021'de Afganistan'ın tamamında yönetimi ele geçiren Taliban'dan kaçarak İspanya'ya sığınmıştı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Mülteci Olimpiyat Takımı ile katılan Talash, mayıs ayında olimpiyat kadrosuna katılmıştı.


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