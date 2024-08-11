Yasemin Adar Yiğit, Paris 2024'e veda etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, repesaj maçını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 11.08.2024 - 13:43
Yasemin Adar Yiğit, Paris 2024'e veda etti
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Fransa'nın başkenti Paris'teki Champ de Mars Arena'da güreşin kadınlar kategorisi 76 kilo repesaj müsabakaları yapıldı.

Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Ekvadorlu Genesis Rosangela Reasco Valdez'e 3-1 yenilerek, oyunlara veda etti.


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