Afrika Şampiyonlar Ligi'nde El Ahli kupaya uzandı!
Mısır ekibi El Ahli, CAF Şampiyonlar Ligi rövanş maçında Fas takımı Wydad Casablanca ile 1-1 berabere kalmasına rağmen şampiyonluğunu ilan etti.
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi'nde Fas temsilcisi Wydad Casablanca ekibiyle rövanş maçında 1-1 berabere kalan Mısır'ın El Ahli takımı, şampiyon oldu.
Fas'ın Kazablanka şehrindeki V. Muhammed Stadı'nda oynanan rövanş maçında ev sahibi ekip Wydad Casablanca, Yahya Attiat-Allah El Idrissi'nin 27. dakikada bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İLK MAÇI KAZANMIŞTI
Konuk ekip, 78. dakikada Muhammed Abdelmonem ile beraberliği yakaladı.
Mısır'daki ilk maçı 2-1 kazanan El Ahli, kupayı kazanan taraf oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bungee Jumping yaparken ip koptu
- İmamoğlu'ndan 'adaylık' açıklaması!
- THY'den acil iniş: Fenalaşan çocuk yaşamını yitirdi
- Suudi kulüplerinin parasının kaynağı belli oldu
- Fatih Altaylı: 'Boğaziçili bakan bulamayacağız...'
- CNN TÜRK muhabiri Damla Uğurtürk'ü öpmelere doyamadılar!
- Boğaz geçişlerinde yeni düzenleme
- Mehmet Şimşek ne yapmalı? 3 farklı senaryo
- Yandaş Akit yazarından AKP'den istifa eden Kılıç'a tepki
- Erdoğan'dan kurmaylarına talimat