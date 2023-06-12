Afrika Şampiyonlar Ligi'nde El Ahli kupaya uzandı!

Mısır ekibi El Ahli, CAF Şampiyonlar Ligi rövanş maçında Fas takımı Wydad Casablanca ile 1-1 berabere kalmasına rağmen şampiyonluğunu ilan etti.

AA
Yayınlanma: 12.06.2023 - 07:39
Afrika Şampiyonlar Ligi'nde El Ahli kupaya uzandı!
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Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi'nde Fas temsilcisi Wydad Casablanca ekibiyle rövanş maçında 1-1 berabere kalan Mısır'ın El Ahli takımı, şampiyon oldu.

Fas'ın Kazablanka şehrindeki V. Muhammed Stadı'nda oynanan rövanş maçında ev sahibi ekip Wydad Casablanca, Yahya Attiat-Allah El Idrissi'nin 27. dakikada bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İLK MAÇI KAZANMIŞTI

Konuk ekip, 78. dakikada Muhammed Abdelmonem ile beraberliği yakaladı.

Mısır'daki ilk maçı 2-1 kazanan El Ahli, kupayı kazanan taraf oldu.


El Ahli CAF Şampiyonlar Ligi Wydad Casablanca

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