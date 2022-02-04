Afrika Uluslar Kupası finalinde Mısır ile Senegal karşılaşacak
Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır, Kamerun'u penaltılarda 3-1 eleyerek finale yükseldi. Mısır ile Senegal, 6 Şubat'ta finalde karşı karşıya gelecek.
Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Mısır ile Kamerun karşı karşıya geldi.
Stade d'Olembe'de oynanan ve normal süresi 0-0 biten maçı Mısır penaltılarda 3-1 kazanarak finale adını yazdıran taraf oldu.
Mücadelenin 90 dakikası heyecan dolu geçerken normal sürede gol sesi çıkmadı ve uzatmalara geçildi. Uzatmalarda her iki takım da kontrollü oyunu seçinde penaltı atışları yapıldı. Penaltılarda Kamerun adına Vincent Aboubakar atışı gole çevirirken Moukoudi, N'Jie ve James Lea Siliki atışları kaçırınca Mısır finale yükseldi.
Afrika Uluslar Kupası'nda final mücadelesi 6 Şubat Pazar günü TSİ 22:00'de Senegal ile Mısır arasında oynanacak.
İlgili Haberler
- Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Dele Alli ile anlaşmıştık
- Hamza Hamzaoğlu'ndan Adana Demirspor maçı değerlendirmesi
- Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'den Sinan Gümüş açıklaması
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
En Çok Okunan Haberler
- Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı
- Ece Erken, Doğan ve Soylu için harekete geçti!
- Usta oyuncu Fatma Girik'in ismi Bodrum'da yaşatılacak
- Büyükçekmece'den 'Zindaşti' çıktı
- Euro ve dolar yükselişe geçti
- Yerkel, yeni görevi devralıyor
- Mesut Özil'e sürpriz bir talip çıktı!
- Altın fiyatları toparlanmaya başladı
- Yıldız, Süper Lig'in kapısından döndü!
- Survivor All Star’da kurallar değişti