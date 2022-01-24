Afrika Uluslar Kupası'nda Gambiya adını çeyrek finale yazdırdı
33. Afrika Uluslar Kupası son 16 tur maçında, Gine ile Gambiya karşı karşıya geldi. Gambiya, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak, ilk kez katıldığı turnuvada adını son 8'e yazdırdı.
Kamerun'da düzenlenen ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 33. Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda, Gine ile Gambiya karşı karşıya geldi.
Gambiya, Bafoussam kentindeki Kouekong Stadı'nda oynanan mücadeleyi, Musa Barrow'un 71. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı.
Gambiya'nın forvet oyuncusu Njie 87, Gine'nin savunma oyuncusu Conte de 90+3'üncü dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Gambiya, ilk kez katıldığı Afrika Uluslar Kupası'nda adını son 8 takım arasına yazdırdı.
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