Ahmed Kutucu attı, Eyüpspor kazandı

Yayınlanma: 19.10.2024 - 21:31

Güncelleme: 19.10.2024 - 21:31

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ikas Eyüpspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Eyüpspor 1-0'lık skorla kazandı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 19. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti.

Son 3 maçta 2. kez kazanan Eyüpspor, puanını 15'e çıkardı. Bu sezon ikinci kez yenilen Göztepe, 12 puanda kaldı.

Eyüpspor, gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak. Göztepe ise evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.