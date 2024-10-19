Ahmed Kutucu attı, Eyüpspor kazandı
Eyüpspor, Göztepe'yi konuk ettiği mücadeleyi Ahmed Kutucu'nun tek golüyle mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ikas Eyüpspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Eyüpspor 1-0'lık skorla kazandı.
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 19. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti.
Son 3 maçta 2. kez kazanan Eyüpspor, puanını 15'e çıkardı. Bu sezon ikinci kez yenilen Göztepe, 12 puanda kaldı.
Eyüpspor, gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak. Göztepe ise evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.
Etiketler: #eyüpspor #göztepe #Trendyol Süper Lig
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