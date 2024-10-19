Ahmed Kutucu attı, Eyüpspor kazandı

Eyüpspor, Göztepe'yi konuk ettiği mücadeleyi Ahmed Kutucu'nun tek golüyle mağlup etti.

Ahmed Kutucu attı, Eyüpspor kazandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.10.2024 - 21:31

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ikas Eyüpspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Eyüpspor 1-0'lık skorla kazandı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 19. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti.

Son 3 maçta 2. kez kazanan Eyüpspor, puanını 15'e çıkardı. Bu sezon ikinci kez yenilen Göztepe, 12 puanda kaldı.

Eyüpspor, gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak. Göztepe ise evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.


Etiketler: #eyüpspor #göztepe #Trendyol Süper Lig

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