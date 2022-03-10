Ahmet Ağaoğlu: Kararı veren kurum sorumluluğu üstüne almıştır
Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklama yaptı. Ağaoğlu, "Bu kararı veren kurum, bunun sorumluluğunu da üstüne almıştır. Bu da işin doğasında vardır" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) 13 hakemi liste dışında bırakmasının ardından tartışmalar devam ediyor.
Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, konuyla ilgili bir açıklama yaparak Merkez Hakem Kurulu'nun kararın sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini belirtti.
Ağaoğlu, alınan kararın zamanlamasından dolayı kulüplerin şikayetçi olduğunu dile getirerek "Görüş ayrılıkları olmasına rağmen, kulüpler MHK'nin kararının zamanına ilişkin endişelerini dile getirdiler. Ben de kendi açımdan zamanlama açısından doğru bulmadığımı belirtmem lazım. 10 haftalık sürecin nasıl geçeceği konusunda insanların akıllarında soru işaretleri var. Sürecin sağlıklı geçeceği konusunda teminatı veren, MHK başkanı. Bu kararı veren kurum, bunun sorumluluğunu da üstüne almıştır. Bu da işin doğasında vardır" dedi.
Yayın hakları ihalesi konusunda da görüşlerini dile getiren Ağaoğlu, "Kulüplerimiz 3 sene içerisinde yüzde 80'e varan bir gelir kaybına uğradı. 3 puana verilen galibiyet ücreti 800 bin Euro'dan 180 bin Euro'ya düştü. Bazı kulüpler 5 yıla kadar naklen yayın gelirlerini bankalar birliği için teminat gösterdi. Yayın gelirlerinde yapılacak indirim kulüpleri büyük sıkıntıya sokacak" diye konuştu.
İlgili Haberler
- PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Real Madrid-PSG maçından sonra hakem odasını bastı
- İstanbul Futbol Hakemleri Dayanışma Derneği’nden MHK’ye tepki!
- Yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun istifa iddialarına cevap verdi
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Öğrenciler tatil haberini nefesini tutarak bekledi
- ''Helalleşeceğiz, bir araya geleceğiz''
- Ukrayna'dan kaçış; kafileyle İstanbul'a geldiler
- Türk medyası bunu da gördü; Ayçiçeği yağı ile yıkandı!
- Mıkolayiv ve Çernihiv'de infilak etmeyen bombalar temizl
- Doğu Anadolu'da bin 373 köy yolu kapandı
- İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu
- 'Partinin başına geçmek istiyor'
- Telefonunu tamire gönderdi, hayatının şokunu yaşadı
- Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı
En Çok Okunan Haberler
- Yargı noktayı koydu: Kızıl geyik kıyımı durduruldu
- Kerem'den açıklama: Bana Harry Potter diyorlar, çünkü...
- Warner Bros., DC filmlerinin vizyon tarihleri değişti
- Zelenski’den Putin’e: 'Yargılanacaksınız'
- Abramovich'e yaptırımın ardından Chelsea'den açıklama
- Cemil Barlas'a göre doktorlara gerek yok!
- İstanbul'da AVM'lerin kapanma saati değişti
- Erdoğan'ın sözleri üzerinden Koca'ya sağlıkçı tepkisi
- BP ve Shell'den spot dizel yakıt satış kararı
- Uzmanından kadın sağlığında erken teşhis uyarısı