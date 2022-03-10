Ahmet Ağaoğlu: Kararı veren kurum sorumluluğu üstüne almıştır

10 Mart 2022 Perşembe, 17:25

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) 13 hakemi liste dışında bırakmasının ardından tartışmalar devam ediyor.

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, konuyla ilgili bir açıklama yaparak Merkez Hakem Kurulu'nun kararın sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Ağaoğlu, alınan kararın zamanlamasından dolayı kulüplerin şikayetçi olduğunu dile getirerek "Görüş ayrılıkları olmasına rağmen, kulüpler MHK'nin kararının zamanına ilişkin endişelerini dile getirdiler. Ben de kendi açımdan zamanlama açısından doğru bulmadığımı belirtmem lazım. 10 haftalık sürecin nasıl geçeceği konusunda insanların akıllarında soru işaretleri var. Sürecin sağlıklı geçeceği konusunda teminatı veren, MHK başkanı. Bu kararı veren kurum, bunun sorumluluğunu da üstüne almıştır. Bu da işin doğasında vardır" dedi.

Yayın hakları ihalesi konusunda da görüşlerini dile getiren Ağaoğlu, "Kulüplerimiz 3 sene içerisinde yüzde 80'e varan bir gelir kaybına uğradı. 3 puana verilen galibiyet ücreti 800 bin Euro'dan 180 bin Euro'ya düştü. Bazı kulüpler 5 yıla kadar naklen yayın gelirlerini bankalar birliği için teminat gösterdi. Yayın gelirlerinde yapılacak indirim kulüpleri büyük sıkıntıya sokacak" diye konuştu.