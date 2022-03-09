İstanbul Futbol Hakemleri Dayanışma Derneği’nden MHK’ye tepki!
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun 13 hakemi listeden çıkarmasının etkisi sürüyor. İstanbul Futbol Hakemleri Dayanışma Derneği, bir açıklama yaparak Merkez Hakem Kurulu'nun aldığı karara karşılık birlik çağrısında bulundu.
İstanbul Futbol Hakemleri Dayanışma Derneği, Merkez Hakem Kurulu’nun 13 hakemle ilgili verdiği kararla ilgili bir açıklama yayımladı.
Dernekten yapılan açıklamada, hakemlere karşı haksız bir uygulama yapıldığının altı çizilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Dün Türkiye’de futbol camiası genelini ilgilendiren bir deprem yaşanmıştır. Özelinde de biat etmeyen, adaletten ayrılmayan, yönlendirilemeyen hakem arkadaşlarımıza karşı haksız bir uygulama yapılmıştır.
Bu arkadaşlarımızı dik duruşlarından dolayı tebrik ederiz. Her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu haksız ve dayanaksız, ’Ben yaptım oldu’ mantığıyla yapılan bu uygulamaya futbolun tüm paydaşlarının tepki koyması futbolumuzun geleceği adına zorunluluktur. Bilinmelidir ki, tarih her zaman dik duranları doğru yoldan ayrılmayanları yazacaktır. Bu kararı alanlar bir daha hatırlanmamak üzere tarihin tozlu sayfalarında kaybolacaktır.
Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek gibi Türk hakemliğini en üst düzeyde temsil eden, Türkiye’de yetişen pek çok hakemin rol modeli olan değerlerimizin kendisini yönetici sanan üç beş kişinin kararıyla yıpratılmasına müsaade etmeyeceğiz. Türk hakemliğinin onurunun ayaklar altına alınmasına müsaade etmeyeceğiz. Tüm spor kamuoyunun bu uygulamanın saçmalığı, tutarsızlığı konusunda birlik olmasını bekliyoruz. Değerlerimizi bu şekilde kaybetmemeliyiz.
Misyonu hakem ve gözlemci haklarını korumak olan TFFHGD Genel Merkez yetkililerini göreve çağırıyoruz. Kuruluş ilkelerine sadık kalarak gerekli mücadeleyi vermelerini bekliyoruz.
İstanbul hakemleri olarak bu haksız ve hukuksuz kararın sorgulanması için tüm mecralarda gerekli tepkimizi koyacağız. Diğer illerdeki hakem arkadaşlarımızı da birlik olmaya ve birlikte hareket etmeye davet ediyoruz.
Bu karara tepki koyarak hakemliği bırakma kararı alan Mete Kalkavan’ı dik duruşundan dolayı tebrik ederiz."
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