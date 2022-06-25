Ahmet Ağaoğlu'ndan rezerv lig açıklaması
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, rezerv lig kurulmasının TFF Yönetim Kurulu'ndan geçtiğini söyledi. Ağaoğlu transfer çalışmalarıyla ilgili ise, "2 oyuncu ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu oyuncular, hazırlık kampımıza 9 Temmuz'da katılacaklardır" dedi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, olağan divan genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu.
Yeni sezon hazırlıklarıyla ilgil Ahmet Ağaoğlu, "Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir kadronun oluşturulmasından ziyade ekonomik ve en iyi mücadeleyi vereceğimiz bir kadro kuracağız. Bugün itibarıyla hem hocamız hem izleme ekibimizin belirlemiş olduğu 2 oyuncu ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu oyuncular, hazırlık kampımıza 9 Temmuz'da katılacaklardır" açıklamasında bulundu.
TRABZONSPOR'UN BORCU 1 MİLYAR 922 MİLYON 815 BİN 640 TL
Rezerv takım liginin TFF Yönetim Kurulu'ndan geçtiğini söyleyen Ahmet Ağaoğlu, "Uzun süren bir çalışmamız vardı bizim. Trabzonspor'un öncülüğünü yaptığı her federasyon ve yönetim kurulu toplantısıda ifade ettiğim B takım mümkün olmuyorsa rezerv takım liginin kurulmasıydı. Bu doğrultuda yeni federasyon başkanımız ve yönetimiyle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, kendisinin bu konuda kararlı olduğunu ve rezerv ligin yönetim kurulundan geçirildiğini büyük bir mutlulukla öğrendik" dedi.
Öte yandan olağan divan genel kurul toplantısında Trabzonspor'un net borcunun 1 milyar 922 milyon 815 bin 640 TL olduğu açıklandı.
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