Ahmet Nur Çebi’nin, Şenol Güneş ile anlaştığı iddia edildi
Sezon sonuna kadar takımı Önder Karaveli’ye teslim eden Beşiktaş’ın, gelecek sezon teknik direktörlük pozisyonu için Şenol Güneş’te karar kıldığı öne sürüldü.
Beşiktaş’ın, gelecek sezon takımın başına getireceği ismin belli olduğu ileri sürüldü.
Habertürk’ten Ayhan Şensoy’un iddiasına göre, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, tecrübeli teknik adam Şenol Güneş ile 3 yıllığına anlaştı.
Haberde, Çebi’nin, anlaşmanın duyurusunu mayıs ayındaki kongre sonunda yapmayı planladığı ifade edildi.
Mayıs ayında düzenlenmesi planlanan olağan kongrede, Ahmet Nur Çebi’nin tekrar başkan olarak seçilmesi halinde Şenol Güneş’in teknik direktör olarak takımın başına geçeceği ileri sürüldü.
GEDSON FERNANDES TRANSFERİNİ GÜNEŞ İSTEDİ İDDİASI
Haberde, Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’tan ayrılmasının ardından Şenol Güneş’in takımı yakından takip ederek yönetime rapor sunduğu belirtildi.
Sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor’da kiralık olarak oynayacak Portekizli oyuncu Gedson Fernandes transferinin, bu hamle doğrultusunda yapıldığı öne sürüldü.
Gelecek sezon takımın başına geçeceği ifade edilen Güneş’in, 1 stoper, 1 sağ bek, 2 orta saha, 2 hücuma dönük kanat oyuncusu ve 1 forvet istediği iddia edildi.
Haberde, Beşiktaş yönetiminin, sözleşmesi bitecek olan Larin, Güven Yalçın ve Oğuzhan Özyakup’u takımda tutmak istediği, sezon başında İngiliz kulüp Chelsea’den kiralanan Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi için yeni bir girişimde bulunulmayacağı aktarıldı.
İspanyol kulüp Barcelona’dan kiralanan Boşnak futbolcu Miralem Pjanic için ise Beşiktaş yönetiminin henüz karar vermediği öne sürüldü.
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