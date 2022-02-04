Mehmet Demirkol, Gedson için "Şenol Güneş hamlesi" yorumunu yaptı

04 Şubat 2022 Cuma, 12:48

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon beklediği performansı gösteremeyen Beşiktaş, geçen seneki çifte kupa zaferinde büyük pay sahibi olan Sergen Yalçın'ın istifa etmesi ile teknik direktörlük görevine Önder Karaveli'yi getirmişti. Uzun zamandır Galatasaray'ın gündeminde olan Gedson Fernandes'in, Benfica ile anlaşılarak siyah-beyazlı takıma transfer olmasını yorumcu Mehmet Demirkol, Şenol Güneş'in onayına bağladı.

Mehmet Demirkol, Beşiktaş ile 2 lig şampiyonluğu ve Avrupa'da rekor başarılara imza atan Şenol Güneş'in, gelecek sezon Kara Kartal'ın yeni teknik direktörü olma ihtimalini çok yüksek gördüğünü ifade etti. Gedson Fernandes transferinin riskli olduğunu belirten Demirkol, bu hamlenin ancak bir üst akıl onayı ile yapılabileceğini kaydetti.

İşte Demirkol'un açıklaması:

"Bunun bir inat ya da çalım transferi olmadığını düşünmek istiyorum. Çünkü hem performans gelişimi açısından riskli, hem de yüksek maliyetli. Ligde sadece 47 dakika süre almış genç ama düşüşte bir oyuncu için fazla kumar. 100 milyon TL’nin üzerinde bir miktardan bahsediyoruz. Bu açıdan bakıldığında Gedson transferi ancak bir üst aklın onayı ya da isteği ile gerçekleşmiş olabilir. Böyle olunca da aklıma gelen tek isim Şenol Güneş. Ben, Güneş’in önümüzdeki yıl takımın başına geçme ihtimalini çok yüksek görüyorum. Dolayısıyla, yaşlanan Beşiktaş merkez orta saha yabancı havuzunu da göz önüne aldığımızda böyle bir tercih yapılmış olmalı."