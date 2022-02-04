Mehmet Demirkol, Gedson için "Şenol Güneş hamlesi" yorumunu yaptı
Galatasaray'ın gündeminde olan Gedson Fernandes, Benfica'nın anlaşmasıyla Beşiktaş'a transfer oldu. Mehmet Demirkol, transferin Şenol Güneş onayıyla olduğunu iddia etti.
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon beklediği performansı gösteremeyen Beşiktaş, geçen seneki çifte kupa zaferinde büyük pay sahibi olan Sergen Yalçın'ın istifa etmesi ile teknik direktörlük görevine Önder Karaveli'yi getirmişti. Uzun zamandır Galatasaray'ın gündeminde olan Gedson Fernandes'in, Benfica ile anlaşılarak siyah-beyazlı takıma transfer olmasını yorumcu Mehmet Demirkol, Şenol Güneş'in onayına bağladı.
Mehmet Demirkol, Beşiktaş ile 2 lig şampiyonluğu ve Avrupa'da rekor başarılara imza atan Şenol Güneş'in, gelecek sezon Kara Kartal'ın yeni teknik direktörü olma ihtimalini çok yüksek gördüğünü ifade etti. Gedson Fernandes transferinin riskli olduğunu belirten Demirkol, bu hamlenin ancak bir üst akıl onayı ile yapılabileceğini kaydetti.
İşte Demirkol'un açıklaması:
"Bunun bir inat ya da çalım transferi olmadığını düşünmek istiyorum. Çünkü hem performans gelişimi açısından riskli, hem de yüksek maliyetli. Ligde sadece 47 dakika süre almış genç ama düşüşte bir oyuncu için fazla kumar. 100 milyon TL’nin üzerinde bir miktardan bahsediyoruz. Bu açıdan bakıldığında Gedson transferi ancak bir üst aklın onayı ya da isteği ile gerçekleşmiş olabilir. Böyle olunca da aklıma gelen tek isim Şenol Güneş. Ben, Güneş’in önümüzdeki yıl takımın başına geçme ihtimalini çok yüksek görüyorum. Dolayısıyla, yaşlanan Beşiktaş merkez orta saha yabancı havuzunu da göz önüne aldığımızda böyle bir tercih yapılmış olmalı."
İlgili Haberler
- Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Atatürk anıtı paylaşımı
- Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Dele Alli ile anlaşmıştık
- Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geleceği inşa edeceklerini söyledi
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
En Çok Okunan Haberler
- 'Mikrofonu kapıp bir şeyler söyledi'
- 'Sakın tıklamayın' uyarısı: 'Müstehcen fotoğraf' tuzağı
- Atatürk anıtına saldıran kişiler tutuklandı
- Süleymaniye'de ayıbı ortaya çıkaran fotoğraf
- Twitter'ın yeni özelliği sızdırıldı
- 'Benim yüzümden ölmüş olabilir'
- Hak-İş'ten şaşırtan çıkış
- 'Pembe Misafirler' izleyiciyle buluştu
- AKP'li isimden skandal 'Samsun' paylaşımı
- Erbaş: Bu hükümet olmasaydı ben akademisyen olamazdım