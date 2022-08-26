Ajaccio - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, deplasmanda Ajaccio ile karşılaşacak.
Fransa Ligue 1'de 4. hafta heyecanı başlıyor.
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın takımı Lille, Ajaccio deplasmanına konuk olacak.
Stade François Coty'de oynanacak karşılaşma saat 22:00'de başlayacak.
Zorlu mücadele beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Ligin 3. haftasında Ajaccio, Rennes deplasmanından 2-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Lille ise kendi sahasında ağırladığı Paris Saint-Germain'e 7-1'lik skorla mağlup olmuştu.
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