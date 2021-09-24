Altay - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak Altay-Beşiktaş maçını Fırat Aydınus yönetecek. Maç saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak .
Süper Lig'in 7. haftasına 14 puan ve averajla lider giren Beşiktaş , Altay deplasmanında.
İki takım Süper Lig'de 18 yıl sonra birbirlerine rakip olacak. Son olarak Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalan namağlup Kara Kartal, 10 eksikle gittiği İzmir'de kazanıp moral depolamak ve yeniden yükselişe geçmek istiyor. Göztepe ve Çaykur Rizespor galibiyetleriyle 2 maçlık seri yakalayan ligin formda takımı Altay ise çıkışını Beşiktaş karşısında sürdürmeye çalışacak.
Ligde 6 karşılaşma sonunda Altay, 4 galibiyet, 2 yenilgiyle 12 puan toplarken, Beşiktaş 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puanı hanesine yazdırdı. Beşiktaş'ın Altay'la oynanacak maç öncesi eksiklerin çokluğu sebebiyle kafilede 16 futbolcu yer aldı.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak Altay-Beşiktaş maçını Fırat Aydınus yönetecek. Maç saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak
ALTAY-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER:
Altay: Lis, Cebrail, Björnkander, Murat, Naderi, Poko, Ceyhun, Erhan, Kappel, Thaciano, Bamba
Beşiktaş: Mert, N’Sakala, Atiba, Serdar Saatçi, Rıdvan, Josef de Souza, Salih, Pjanic, Gökhan, Güven, Kenan
BEŞİKTAŞ'TA TAM 10 EKSİK!
Beşiktaş’ta Domagoj Vida, Kevin N’Koudou, Necip Uysal, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Welinton, Alex Teixeira ve Michy Batshuayi sakatlıkları nedeniyle, Valentin Rosier ise kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Beşiktaş'ta Francisco Montero da üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Altay maçı kamp kadrosundan çıkarıldı.
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