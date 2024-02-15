Ajax - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ajax, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-off turunda sahasında Bodo Glimt ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 12:19
Ajax - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play off turu heyecanı sürüyor.

John van t'Schip yönetimindeki Ajax, sahasında Kjetil Knutsen'in ekibi Bodo Glimt ile karşı karşıya gelecek.

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AJAX - BODO GLİMT MAÇI SAAT KAÇTA?

Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

AJAX - BODO GLİMT MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekizli hakem Antonio Nobre'nin yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.


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