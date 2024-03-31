Ajax deplasmanda 4 maç sonra kazandı

Hollanda Eredivisie karşılaşmasında Ajax deplasmanda Zwolle'yi 3-1 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 16:24
Ajax deplasmanda 4 maç sonra kazandı
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Eredivisie 27. hafta karşılaşmasında Ajax deplasmanda konuk olduğu Zwolle'yi 3-1 mağlup etti ve deplasmanda 4 maç sonra kazandı.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Kristian Hlynsson, 24. ve 84. dakikalarda Chuba Akpom, Zwolle'nin golünü 72. dakikada Filip Krastev kaydetti.

Ajax'ta Ahmetcan Kaplan kart cezalısı olması sebebiyle kadroda yer almadı.

Ajax bu galibiyetle puanını 44'e yükseltirken, Zwolle ise 28 puanda kaldı.

Ajax bir sonraki karşılaşmasında Go Ahead'ı konuk ederken, Zwolle ise Utrecht deplasmanına gidecek.


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