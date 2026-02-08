Ajax deplasmanda puanı 90+3'te kurtardı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.02.2026 18:45:00
Ajax, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı.

Hollanda Eredivisie'nin 22. haftasında AZ Alkmaar ile Ajax karşı karşıya geldi. AFAS Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

AZ Alkmaar'ı öne geçiren golü 52. dakikada Wouter Goes kaydetti. Ajax, 90+3. dakikada Kian Fitz-Jim ile skoru eşitledi.

LİDERİN 17 PUAN UZAĞINDA 

Bu sonucun ardından Ajax, puanını 39 yaptı ve maç fazlasına rağmen lider PSV'nin 17 puan uzağında kaldı. AZ Alkmaar ise puanını 33'e yükseltti.

Ajax, gelecek hafta Fortuna Sittard'ı ağırlayacak. AZ Alkmaar ise Excelsior deplasmanına gidecek.

