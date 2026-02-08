Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bodrum FK, Adana Demirspor deplasmanında çok rahat!

Bodrum FK, Adana Demirspor deplasmanında çok rahat!

8.02.2026 18:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bodrum FK, Adana Demirspor deplasmanında çok rahat!

Bodrum FK, TFF 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'de 24. hafta maçında Adana Demirspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 5-0'lık skorla konuk ekip Bodrum FK oldu.

Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golleri 11. ve 43. dakikada Arlind Ajeti, 45. ve 69. dakikada Ali Habeşoğlu, 73. dakikada Ahmet Aslan kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Bodrum FK puanını 42'ye yükseltti. Adana Demirspor -28 puanla haftayı kapattı.

Gelecek hafta 1. Lig'de Adana Demirspor, Erzurumspor'a konuk olacak. Bodrum FK, Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Burak Pakkan, Mahmut Gülle, Salih Burak Demirel

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş, Kürşat Türkeş Küçük, Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Yücel Gürol (Dk. 46 Diyar Zengin), Ali Fidan, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz (Dk. 85 Mustafa Bozkurt), Kayra Saygan (Dk. 78 Yunus Gündoğdu), Toprak Bayar (Dk. 46 Aykut Sarıkaya)

Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Mustafa Erdilman (Dk. 75 Yusuf Sertkaya), Omar Imeri, Ajeti (Dk. 85 Enes Öğrüce), Ahmet Aslan (Dk. 75 Adem Metin Türk), Ali Aytemur (Dk. 65 Brazao), İsmail Tarım, Ege Bilsel (Dk. 65 Hotic), Cenk Şen, Ali Habeşoğlu, Seferi

Goller: Dk. 11 ve 43 Ajeti, Dk. 45+1 ve 69 Ali Habeşoğlu, Dk. 76 Seferi (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 5 Seferi, Dk. 36 İsmail Tarım, Dk. 84 Brazao (Sipay Bodrum FK), Dk. 7 Gökdeniz Tunç (Adana Demirspor)

İlgili Konular: #adana demirspor #TFF 1. Lig #bodrumspor

İlgili Haberler

Basketboldaki derbide Fenerbahçe Beko, Galatasaray MCT Technic'i devirdi!
Basketboldaki derbide Fenerbahçe Beko, Galatasaray MCT Technic'i devirdi! Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında kendi evinde ağırladığı Galatasaray MCT Technic'i 79-77 mağlup etti.
Fenerbahçe yeni sözleşmeyi resmen duyurdu: Anderson Talisca'dan ilk açıklama!
Fenerbahçe yeni sözleşmeyi resmen duyurdu: Anderson Talisca'dan ilk açıklama! Süper Lig ekibi Fenerbahçe, 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı!
İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı! Ümraniyespor, TFF 1. Lig'in 24. haftasında kendi sahasında ağırladığı İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı.