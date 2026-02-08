Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı!

İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı!

8.02.2026 18:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı!

Ümraniyespor, TFF 1. Lig'in 24. haftasında kendi sahasında ağırladığı İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı.

TFF  1. Lig'in 24. haftasında Ümraniyespor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından İstanbulspor 32, Ümraniyespor ise 28 puana yükseldi.

İstanbulspor, gelecek hafta Çorum'a konuk olacak. Ümraniyespor ise Iğdır FK deplasmanına gidecek.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Ömer Tevfik Özkoç, Murathan Çomoğlu

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Batuhan Çelik, Hoti (Dk. 56 Bardhi), Atalay Babacan (Dk. 80 Serkan Göksu), Dokanovic, Soukou (Dk. 56 Barış Ekincier), Glumac, Burak Öksüz, Emre Kaplan, Oğuz Yıldırım (Dk. 57 Ali Turap Bülbül), Benny (Dk. 77 Yusuf Deniz Şaş)

İstanbulspor: Alp Tutar, Yunus Bahadır, Fatih Tultak, Vorobjovas, Sambissa (Dk. 70 Cham), Duran Şahin, Muhammed Mert (Dk. 71 İsa Dayaklı), Yusuf Ali Özer, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 71 Aroujo), Mamadou (Dk. 87 Enver Cenk Şahin), Krstovski (Dk. 70 Mustafa Sol)

Sarı kartlar: Dk. 14 Yusuf Ali Özer, Dk. 83 Araujo (İstanbulspor), Dk. 75 Benny (Eminevim Ümraniyespor)

İlgili Konular: #TFF 1. Lig #Ümraniyespor #istanbulspor

İlgili Haberler

Rizespor karşısında hata yapmadı... Galatasaray'dan deplasmanda 3 gollü galibiyet!
Rizespor karşısında hata yapmadı... Galatasaray'dan deplasmanda 3 gollü galibiyet! Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında 3-0 kazandı ve Rize deplasmanındaki galibiyet serisini 8 maça çıkardı.
Basketboldaki derbide Fenerbahçe Beko, Galatasaray MCT Technic'i devirdi!
Basketboldaki derbide Fenerbahçe Beko, Galatasaray MCT Technic'i devirdi! Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında kendi evinde ağırladığı Galatasaray MCT Technic'i 79-77 mağlup etti.
Fenerbahçe yeni sözleşmeyi resmen duyurdu: Anderson Talisca'dan ilk açıklama!
Fenerbahçe yeni sözleşmeyi resmen duyurdu: Anderson Talisca'dan ilk açıklama! Süper Lig ekibi Fenerbahçe, 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.