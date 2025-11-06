Ajax galibiyetinin ardından... İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni ilk 8'de bitirme ihtimali!

Ajax'ı 3-0 yenen Galatasaray, 4 haftası geriden kalan Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanla 9. sırada yer alıyor. Football Meets Data, Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının ardından lig aşamasının sonunda gerçekleşecek olası sıralamayı ve takımların ilk 8'de yer alma ihtimallerini açıkladı.
İşte o sıralama ve takımların lig aşamasını ilk 8'de bitirme ihtimalleri:
1- Arsenal: Yüzde 99
2- Bayern Münih: Yüzde 96
3- Manchester City: Yüzde 85
4- Liverpool: Yüzde 79
5- Inter: Yüzde 76
6- PSG: Yüzde 74
7- Real Madrid: Yüzde 68
8- Barcelona: Yüzde 47
9- Newcastle United: Yüzde 36
10- Chelsea: Yüzde 32
11- Borussia Dortmund: Yüzde 26
12- Tottenham: Yüzde 25
13- Galatasaray: Yüzde 15 (Ajax maçı öncesi Galatasaray'ın ilk 8'de yer alma olasılığı yüzde 8 olarak gösterilmişti)
14- Atletico Madrid: Yüzde 14
15- Atalanta: Yüzde 12
16- Sporting Lizbon: Yüzde 7
17- Napoli: Yüzde 2
18- Monaco: Yüzde 2
19- Bayer Leverkusen: Yüzde 2
20- Juventus: Yüzde 1
21- Karabağ: Yüzde 1
22- Club Brugge: Yüzde 1
23- PSV Eindhoven: Yüzde 1
24- E.Frankfurt: Yüzde 1
25- Marsilya: Yüzde 0.3
26- Villarreal: Yüzde 0.1
27- Athletic Bilbao: Yüzde 0.1
28- Olympiakos: Yüzde 0.1
29- Pafos FC: Yüzde 0.1
30- US Gilloise: Yüzde 0.1
31- Slavia Prag: Yüzde 0.1
32- Benfica: Yüzde 0.1
33- Kopenhag: Yüzde 0.1
34- Bodo/Glimt: Yüzde 0.1
35- Ajax: Yüzde 0.1
36- Kairat: Yüzde 0.1