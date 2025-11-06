Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.11.2025 13:14:00
Ajax galibiyetinin ardından... İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni ilk 8'de bitirme ihtimali!

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı sona ererken, Galatasaray deplasmanda Ajax'ı 3-0 yenerek ilk 8'de yer alma ve son 16 turuna doğrudan kalma umutlarını artırdı. Tüm olasılıkların simüle edildiği değerlendirmede Galatasaray'ın, lig aşamasını ilk 8'de bitirme ihtimalinin yüzde kaç olduğu ortaya çıktı.

Ajax'ı 3-0 yenen Galatasaray, 4 haftası geriden kalan Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanla 9. sırada yer alıyor. Football Meets Data, Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının ardından lig aşamasının sonunda gerçekleşecek olası sıralamayı ve takımların ilk 8'de yer alma ihtimallerini açıkladı. 

İşte o sıralama ve takımların lig aşamasını ilk 8'de bitirme ihtimalleri:

1- Arsenal: Yüzde 99 

2- Bayern Münih: Yüzde 96

3- Manchester City: Yüzde 85

4- Liverpool: Yüzde 79 

5- Inter: Yüzde 76

6- PSG: Yüzde 74

7- Real Madrid: Yüzde 68

8- Barcelona: Yüzde 47

9- Newcastle United: Yüzde 36

10- Chelsea: Yüzde 32

11- Borussia Dortmund: Yüzde 26 

12- Tottenham: Yüzde 25

13- Galatasaray: Yüzde 15 (Ajax maçı öncesi Galatasaray'ın ilk 8'de yer alma olasılığı yüzde 8 olarak gösterilmişti)

14- Atletico Madrid: Yüzde 14

15- Atalanta: Yüzde 12

16- Sporting Lizbon: Yüzde 7

17- Napoli: Yüzde 2

18- Monaco: Yüzde 2

19- Bayer Leverkusen: Yüzde 2

20- Juventus: Yüzde 1

21- Karabağ: Yüzde 1

22- Club Brugge: Yüzde 1

23- PSV Eindhoven: Yüzde 1

24- E.Frankfurt: Yüzde 1

25- Marsilya: Yüzde 0.3

26- Villarreal: Yüzde 0.1

27- Athletic Bilbao: Yüzde 0.1

28- Olympiakos: Yüzde 0.1

29- Pafos FC: Yüzde 0.1

30- US Gilloise: Yüzde 0.1

31- Slavia Prag: Yüzde 0.1

32- Benfica: Yüzde 0.1

33- Kopenhag: Yüzde 0.1

34- Bodo/Glimt: Yüzde 0.1

35- Ajax: Yüzde 0.1

36- Kairat: Yüzde 0.1  

