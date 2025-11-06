Galatasaray'ın galibiyeti Hollanda'da gündem oldu! 'Uzun zamandır görülmemiş bir kalite gösterisi'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.11.2025 09:25:00
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı deplasmanda 3-0 mağlup etmesi Hollanda basınında geniş yankı uyandırdı. Maçın kahramanı olan Victor Osimhen'e vurgu yapan Hollanda basını, Ajax'ın performansını ise eleştirdi.

Hollanda basını, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı 3-0 mağlup ettiği maçı konuşuyor. Ülke basınında birçok gazete, Ajax'ın performansını sert bir dille eleştirirken, Victor Osimhen'den övgüyle bahsedildi.

İşte Hollanda basınında Ajax-Galatasaray maçının yankıları: 

RTL: Osimhen, Ajax'ı Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir hayal kırıklığına uğrattı. Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde en kötü performansı gösteren takım olmaya devam ediyor.

Voetbalzone: Victor Osimhen, kusursuz bir üçlemeyle Ajax'ı bizzat katletti. Ajax Şampiyonlar Ligi'nde ağır bir yenilgi aldı. Amsterdam ekibi ise sadece iki zayıf şut atabildi.

ESPN: Osimhen, Ajax'ı bitirdi. Nijeryalı yıldız üç golle Amsterdamlıları yasa boğdu. Osimhen hat trick yaptı ve Ajax yine çok acı bir akşam yaşadı.

Voetbal Primeur: Ajax, Osimhen'in üç golüyle Galatasaray'a karşı ağır bir yenilgi aldı.

Sport Nieuws: Ajax, Galatasaray karşısında yaşadığı dramın ardından Şampiyonlar Ligi'nde yine rezil oldu. Tribünlerdeki taraftarlar ve sahadaki oyuncular umutsuzdu. Bu, kulüp için korkunç bir sonuç.

NU: Şampiyonlar Ligi'ne hiç bu kadar kötü başlamamış Ajax için acı verici bir akşamdı.

NOS: Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a da yenildi. Bu yenilgi, Amsterdamlılar için üst üste yedinci Avrupa yenilgisi oldu. Galatasaray, Amsterdam'da uzun zamandır görülmemiş bir kalite gösterisi sergiledi.

AD: Galatasaray, Amsterdam'da devre arasından sonra sert vurdu. Galatasaray karşısında neredeyse bir saat direnen Ajax, fenomen Victor Osimhen'in çabaları sayesinde üç golle yenilmekten kurtulamadı.

De Telegraaf: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Amsterdam ekibini ezdi. Osimhenli Galatasaray, Ajax'ı bataklığa daha çok itti.

