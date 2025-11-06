Galatasaray yenilgisi sonrası Ajax taraftarından büyük tepki!

Ajax'ın Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Galatasaray'a 3-0 kaybetmesi Hollanda devini karıştırdı. Ajax'ın taraftar grubu AFCA, teknik direktör John Heitinga'nın görevden alınmasını talep etti.

AJAX'TA HEITINGA İSYANI

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı deplasmanda 3-0 mağlup ettiği maç Hollanda devini karıştırdı. Oynanan oyun ve alınan sonuçlardan memnun olmayan taraftarlar isyan bayrağını açtı.

"HEITINGA'YI GÖREVDEN ALIN"

Ajax'ın taraftar gruplarından AFCA, Galatasaray maçı sonrası çok sert bir bildiri yayımladı ve yönetimden John Heitinga'nın görevden alınıp teknik direktörlük koltuğunun daha tecrübeli bir isme emanet edilmesi gerektiğini belirtti.

AFCA'dan yapılan açıklamada, "Bu artık sürdürülebilir değil. Sportif performanstaki düşüşe hemen son verilmeli" ifadeleri kullanıldı.

İSTİFA SORUSUNA CEVAP

Öte yandan John Heitinga, Galatasaray maçı sonrası istifa sorularına kesin bir dille "Hayır" yanıtını verdi.

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yla birlikte puan alamayan iki takımdan biri konumunda.