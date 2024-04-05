Ajax sahasında 1 puana razı oldu
Hollanda Eredivisie karşılaşmasında Ajax, sahasında ağırladığı Go Ahead Eagles ile 1-1 berabere kaldı.
Hollanda Eredivisie 28. hafta karşılaşmasında Ajax, konuk ettiği Go Ahead Eagles ile 1-1 berabere kaldı.
Ajax'ın golünü 24. dakikada Anton Gaaei, Go Ahead Eagles'ın golünü 90+2. dakikada Bas Kuipers kaydetti.
Ahmetcan Kaplan karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Ajax bu galibiyetle puanını 45'e çıkartırken, Go Ahead Eagles'da 41 puana çıktı.
Ajax bir sonraki karşılaşmasında Feyenoord deplasmanına giderken, Go Ahead Eagles evinde Almere City'i konuk edecek.
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