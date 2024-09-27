Ajax taraftarından Van Bronckhorst için çirkin tezahürat!
Ajax tribünleri, Beşiktaş karşılaşmasının ardından Giovanni van Bronckhorst için çirkin bir tezahüratta bulundu.
Ajax taraftarları, Beşiktaş karşılaşmasının ardından skandal bir tezahürata imza attı.
Ev sahibi ekibin tribünleri, maç sonunda ezeli rakipleri Feyenoord'un simge isimlerinden olan Giovanni van Bronckhorst için 'Gio topla çöplerini, hamam böceği' tezahüratı yaptı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, daha önce 2015-2019 yılları arasında Feyenoord'da görev yapmıştı.
Etiketler: #ajax #Giovanni van Bronckhorst #beşiktaş
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