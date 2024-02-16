Ajax'tan Bodo Glimt karşısında müthiş geri dönüş!

Avrupa Konferans Ligi playoff ilk maçında Ajax, 90+1. dakikaya kadar 2-0 geride olduğu maçta sahasında Bodo/Glimt ile 2-2 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 09:24
Ajax'tan Bodo Glimt karşısında müthiş geri dönüş!
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Avrupa Konferans Ligi play-off ilk maçında Ajax, sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşılaştı.

Johan Cruijff Arena'da oynanan maç 2-2 sona erdi. Konuk ekibin golleri 16 ve 63. dakikalarda Albert Gronbaek'den geldi. Ajax'ın gollerini 90+1. dakikada Van den Boomen, 90+7. dakikada Steven Berghuis attı. Norveç ekibi deplasmanda 2-0 önde olmasına rağmen skoru koruyamadı.

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Bodo/Glimt'te Odin Bjortuft 90+1. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bjortuft rövanşta takımını yalnız bırakacak.

Bodo/Glimt-Ajax mücadelesinin rövanşı 22 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.


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