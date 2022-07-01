Akdeniz Oyunları'nda Klasik Yay Karışık Milli Takımı, altın madalya kazandı
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Klasik Yay Karışık Milli Takımı, altın madalya kazandı.
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, altın madalya elde etti.
Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda okçuluk branşında klasik yay bireysel ve takım finalleri yapılıyor.
Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, finalde İtalya ile karşılaştı.
Rakiplerini 5-3 yenen milli okçular, altın madalya kazandı.
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