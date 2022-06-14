AKP'li vekilden TFF'ye üstü kapalı tehdit: 'Önerinin dikkate alınmaması bizi üzer'

14 Haziran 2022 Salı, 15:11

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için en kuvvetli aday olarak nitelenen Mehmet Büyükekşi, pazartesi günü toplantı yapan Kulüpler Birliği Vakfı'ndan da destek aldı. Artık gözler 16 Haziran'da Ankara'da yapılacak seçime çevrilmişken Büyükekşi'nin hazırlayacağı yönetim kurulu listesi merak konusu oldu.

AKP'Lİ VEKİLDEN UYARI GELDİ

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, AKP'li milletvekilinden Büyükekşi'ye 'uyarı' niteliğinde bir çağrı geldi. AKP Trabzon Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AKP Grup Yönetim Kurulu Üyesi Salih Cora, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Mehmet Büyükekşi'ye Mustafa Hacıkerimoğlu'nun yönetim listesine alınması gerektiğini söyledi.

"BİZİ ÜZER, HASMANE OLUR"

Salih Cora, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TFF yönetimine Mustafa Hacıkerimoğlu ismi önerilmesi doğru ve isabetli bir karardır. Bu kararından dolayı Trabzonspor başkanı ve yönetimini tebrik ediyoruz. TFF Başkan adayı camiamızın bu isteğini dikkate almalı. Aksi bir durum bizi üzer. Hatta hasmane bir tutum olur" dedi. Cora'nın 'bizi üzer', 'hasmane' gibi ifadeleri kullanması dikkat çekti.